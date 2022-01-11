Больше всего вопросов к системному администратору. Об этом в эфире 24 канала рассказала депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева.

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По ее словам, также надо допросить врачей в больнице №17, в которую попал Кернес, когда заболел. Ведь после этого информации о нем не было.

Скорая приехала аж из Полтавы

Кроме этого, стоит поговорить с родственниками экс-мера Харькова. Потому что в день, когда его госпитализировали в немецкую клинику Шарите, было 2 борта. Также есть вопросы относительно скорой помощи, которая перевозила Кернеса из больницы в аэропорт, ведь она приехала аж из Полтавы.

"В Харькове скорых хватает. Они полностью оборудованы, соответствуют всем стандартам", – подчеркнула депутат.

Мустафаева рассказала о деле касательно подписи Кернеса: смотрите видео

Кто будет отвечать за последствия

Логично, что человек самостоятельно не мог все сделать. Ответственный системный администратор, который без разрешения воспользовался электронной подписью, отправлял документы.

Если факт подделки электронной подписи Кернеса докажут, то в первую очередь будет отвечать нынешний глава Игорь Терехов,

– сказала Мустафаева.

Она считает, что если все факты докажут, то Терехова ожидает тюрьма. "Это не насильственный, но захват власти", – добавила она.

Напомним! Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета 9 декабря 2020 года. Его кандидатуру внесли в сессионный зал на основании представления, скрепленного электронной подписью Кернеса, который 31 октября в третий раз выиграл выборы мэра Харькова. Во время первой сессии восьмого созыва горсовета Кернес уже находился в берлинской клинике Шарите, а 16 декабря — умер от осложнений COVID-19.

Главное о деле

Суд продлил на год расследование относительно использования электронной подписи Кернеса во время избрания Терехова секретарем Харьковского городского совета.

По информации Мустафаевой, за 2021 год правоохранители получили информацию от пограничников об обстоятельствах пересечения Кернесом государственной границы, а также доступ к вещам и документам в немецкой клинике Шарите.

Оказалось, что IP-адрес, с которого заходили в электронный кабинет Кернеса и присылали скрепленное его электронной подписью письмо, зарегистрирован не в Германии, а в Харькове.

В мэрии уверяют, что цифровую подпись Кернеса подделать невозможно.

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