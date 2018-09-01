Терезу Мэй снова спровоцировали на странные танцы: смешное видео
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз покорила сеть странным танцем.
Во время своего турне по Африке Мэй посетила Кению.
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На территории кампуса ООН в Найроби она встретилась с детьми и по предложению одного из школьников британская премьер выполнила несколько движений.
Его танец скорее напоминал болезненные конвульсии, но местным он понравился, кое-кто даже аплодировал.
Смотрите видео со странным танцем Терезы Мэй в Кении:
К слову, ранее во время визита в ЮАР Тереза Мэй посетила школу в Кейптауне, где танцевала под местные народные танцы.
Смотрите видео с танцем Терезы Мэй в ЮАР:
Источник: 24 Канал
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