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Терезу Мэй снова спровоцировали на странные танцы: смешное видео

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Тереза Мэй снова странно танцевала в Африке
Тереза Мэй снова странно танцевала в Африке / Кадр из видео

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз покорила сеть странным танцем.

Во время своего турне по Африке Мэй посетила Кению.

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На территории кампуса ООН в Найроби она встретилась с детьми и по предложению одного из школьников британская премьер выполнила несколько движений.

Его танец скорее напоминал болезненные конвульсии, но местным он понравился, кое-кто даже аплодировал.

Смотрите видео со странным танцем Терезы Мэй в Кении:

К слову, ранее во время визита в ЮАР Тереза Мэй посетила школу в Кейптауне, где танцевала под местные народные танцы.

Смотрите видео с танцем Терезы Мэй в ЮАР:

 

Теги: Кения Африка Тереза Мэй Великобритания Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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