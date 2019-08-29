Терялись в кулуарах, как первоклассники: первые курьезы и скандалы новой Рады

В первый на новом месте работы день депутаты-новички волновались и терялись в кулуарах, как первоклассники на школьной праздничной линейке. Одного новоизбранного даже не пустили в здание под куполом. О том, чем запомнилось первое заседание новой Верховной Рады – смотрите далее.

Под Радой с самого утра дежурят журналисты, фотографы и операторы. Чтобы получить удачный кадр, им пришлось выстоять очередь в несколько десятков метров.

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Торжественное заседание, как обычно началось с торжественного исполнения Государственного Гимна Украины, который исполнил хор Веревки. В десять утра началось само заседание. Без пяти минут бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий в последний раз созвал депутатов.

После этого народные избранники приняли присягу. К слову, для более чем 300 депутатов – это было впервые. Старший по возрасту нардеп Юлий Иоффе, который является представителем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", зачитал в микрофон текст присяги. Самый молодой – 23-летний Святослав Юраш – повторял слова вместе с другими нардепами.



Старший по возрасту нардеп Юлий Иоффе зачитал в микрофон текст присяги

А дальше кулуары становятся похожими на школьный коридор на первое сентября. Еще несколько неуверенно новички спешили за своими документами – удостоверением, карточкой для голосования и значком.



Набор документов народного депутата девятого созыва

Но один депутат пришел на заседание зря. Сергею Рудыку отказались выдавать удостоверение. Объяснили это тем, что ЦИК отменила постановление о депутатстве мажоритарщика. Мол, такое решение суда.

Бывшая советница министра экономики Роксолана Пидласа призналась, хоть и не волновалась, но решительно настроилась на работу. Ведь депутат от "Слуги народа" хочет поднимать экономику. И добавляет, что в ее партии сегодня особый дресс-код.

Мы с коллегами из фракции договорились, что у нас будут зеленые элементы в одежде или аксессуары,

– сказала Роксолана.



Бывшая советница министра экономики Роксолана Пидласа

А будущий заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко признается, что волновался. И сравнивает первый день на новом месте с рождением сына.

Я взял его на руки, когда он написял на врача. Такое же чувство испытываю я. Поэтому я хочу на все те грязные схемы, технологии сделать так же, как сделал мой сын,

– заявил Тищенко.

Тищенко займется фракционной работой. Но известный ресторатор не может пройти мимо столовой Верховной Рады. Он отметил, что хочет изменить меню и качество кухни. К слову, Тищенко – не единственная телевизионная звезда в новом созыве.

В целом, новая Рада установила рекорд по наибольшему количеству медийных лиц. А еще по гендерным показателям. Впервые в парламенте будет работать целых 20% женщин, а именно – 80. И впервые партия может сформировать монопартийное большинство, ведь "Слуга народа" провела в парламент более 250 своих представителей.