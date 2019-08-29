19:57
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Терялись в кулуарах, как первоклассники: первые курьезы и скандалы новой Рады

      112 Читати новину українською

      В первый на новом месте работы день депутаты-новички волновались и терялись в кулуарах, как первоклассники на школьной праздничной линейке. Одного новоизбранного даже не пустили в здание под куполом. О том, чем запомнилось первое заседание новой Верховной Рады – смотрите далее.

      Под Радой с самого утра дежурят журналисты, фотографы и операторы. Чтобы получить удачный кадр, им пришлось выстоять очередь в несколько десятков метров.

      Читайте также: Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва: онлайн-трансляция

      Торжественное заседание, как обычно началось с торжественного исполнения Государственного Гимна Украины, который исполнил хор Веревки. В десять утра началось само заседание. Без пяти минут бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий в последний раз созвал депутатов.

      После этого народные избранники приняли присягу. К слову, для более чем 300 депутатов – это было впервые. Старший по возрасту нардеп Юлий Иоффе, который является представителем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", зачитал в микрофон текст присяги. Самый молодой – 23-летний Святослав Юраш – повторял слова вместе с другими нардепами.


      Старший по возрасту нардеп Юлий Иоффе зачитал в микрофон текст присяги

      А дальше кулуары становятся похожими на школьный коридор на первое сентября. Еще несколько неуверенно новички спешили за своими документами – удостоверением, карточкой для голосования и значком.


      Набор документов народного депутата девятого созыва

      Но один депутат пришел на заседание зря. Сергею Рудыку отказались выдавать удостоверение. Объяснили это тем, что ЦИК отменила постановление о депутатстве мажоритарщика. Мол, такое решение суда.

      Бывшая советница министра экономики Роксолана Пидласа призналась, хоть и не волновалась, но решительно настроилась на работу. Ведь депутат от "Слуги народа" хочет поднимать экономику. И добавляет, что в ее партии сегодня особый дресс-код.

      Мы с коллегами из фракции договорились, что у нас будут зеленые элементы в одежде или аксессуары,
      – сказала Роксолана.


      Бывшая советница министра экономики Роксолана Пидласа

      А будущий заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко признается, что волновался. И сравнивает первый день на новом месте с рождением сына.

      Я взял его на руки, когда он написял на врача. Такое же чувство испытываю я. Поэтому я хочу на все те грязные схемы, технологии сделать так же, как сделал мой сын,
      – заявил Тищенко.

      Тищенко займется фракционной работой. Но известный ресторатор не может пройти мимо столовой Верховной Рады. Он отметил, что хочет изменить меню и качество кухни. К слову, Тищенко – не единственная телевизионная звезда в новом созыве.

      В целом, новая Рада установила рекорд по наибольшему количеству медийных лиц. А еще по гендерным показателям. Впервые в парламенте будет работать целых 20% женщин, а именно – 80. И впервые партия может сформировать монопартийное большинство, ведь "Слуга народа" провела в парламент более 250 своих представителей.

      blog_ava
      Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      сегодня
      32774
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Журналисты СМИ Андрей Парубий ЦИК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Председатель СБУ Иван Баканов: руководитель "Квартал 95" и друг Зеленского
      сегодня , 19:44 Председатель СБУ Иван Баканов: руководитель "Квартал 95" и друг Зеленского
      Ірина Вихрущ 10412
      Продолжит ли Гончарук реформы Гройсмана и что о новом премьере говорят эксперты
      сегодня , 19:01 Продолжит ли Гончарук реформы Гройсмана и что о новом премьере говорят эксперты
      Ірина Поліщук 402
      Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      сегодня , 19:00 Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      Блог Соцмережі 279
      Министр обороны Андрей Загороднюк: что известно о преемнике Полторак
      сегодня , 18:59 Министр обороны Андрей Загороднюк: что известно о преемнике Полторак
      664
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      сегодня , 17:47 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      11621
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук