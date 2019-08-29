Губилися у кулуарах, як першокласники: перші курйози та скандали нової Ради

У перший на новому місці праці день депутати-новачки хвилювалися і губилися в кулуарах, як першокласники на шкільній святковій лінійці. Одного новообраного навіть не впустили у будівлю під куполом. Про те, чим запам'яталося перше засідання нової Верховної Ради – дивіться далі.

Під Радою з самого ранку чергують журналісти, фотографи та оператори. Аби отримати вдалий кадр, їм довелося вистояти чергу у декілька десятків метрів.

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Урочисте засідання, як зазвичай розпочалося з урочистого виконання Державного Гімну України, який виконав хор Вірьовки. О десятій ранку розпочалося саме засідання. Без п'яти хвилин колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій востаннє скликав депутатів.

Після цього народні обранці склали присягу. До слова, для понад 300 депутатів – це було вперше. Найстарший за віком нардеп Юлій Іоффе, який є представником партії "Опозиційна платформа – За життя", зачитав у мікрофон текст присяги. Наймолодший – 23-річний Святослав Юраш – повторював слова разом з іншими нардепами.



Найстарший за віком нардеп Юлій Іоффе зачитав у мікрофон текст присяги

А далі кулуари стають схожими на шкільний коридор на перше вересня. Ще дещо невпевнено новачки поспішали за своїми документами – посвідченням, карткою для голосування і значком.



Набір документів народного депутата дев'ятого скликання

Але один депутат прийшов на засідання дарма. Сергію Рудику відмовилися видавати посвідчення. Пояснили це тим, що ЦВК скасувала постанову про депутатство мажоритарника. Мовляв, таке рішення суду.

Колишня радниця міністра економіки Роксолана Підласа зізналася, хоч і не хвилювалася, але рішуче налаштувалася на роботу. Адже депутатка від "Слуги народу" хоче підіймати економіку. І додає, що у її партії сьогодні особливий дрес-код.

Ми з колегами з фракції домовилися, що у нас будуть зелені елементи в одязі або аксесуари,

– зауважила Роксолана.



Колишня радниця міністра економіки Роксолана Підласа

А майбутній заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко зізнається, що хвилювався. І порівнює перший день на новому місці з народженням сина.

Я взяв його на руки, коли він напісяв лікарку. Таке саме почуття відчуваю я. Тому я хочу на всі ті брудні схеми, технології зробити так само, як зробив мій син,

– заявив Тищенко.

Тищенко займеться фракційною роботою. Але відомий ресторатор не може пройти повз їдальні Верховної Ради. Він зауважив, що хоче змінити меню і якість кухні. До слова, Тищенко – не єдина телевізійна зірка у новому скликанні.

Загалом, нова Рада встановила рекорд з найбільшої кількості медійних облич. А ще за гендерними показниками. Вперше у парламенті працюватиме аж 20% жінок, а саме – 80. І вперше партія може сформувати монопартійну більшість, адже "Слуга народу" провела до парламенту понад 250 своїх представників.