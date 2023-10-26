Как сообщили Regionews в пресс-службе терминала "ТИС-Зерно", половину суммы, 200 тысяч долларов, на закупку дополнительного ПВО выделяет венгерский владелец группы "ТИС" Алексей Федоричев.

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Терминалы порта Южный выделят 400 тысяч долларов на ПВО для Одессы

"Безопасность и защита украинцев – важнейший вопрос сегодняшнего дня. Руководство страны, украинское Правительство и Вооруженные силы Украины делают от себя все возможное, чтобы обеспечить эту защиту. Однако и бизнес не должен стоять в стороне от этих процессов. Только общими усилиями мы сохраним украинскую землю и людей", – цитирует пресс-служба слова Алексея Федоричева.

Распределением средств и контролем за выполнением этого проекта будет заниматься Благотворительный фонд "Фонд Алексея Ставницера". Первые транши благотворительных взносов уже начали поступать.

Закупка оборудования будет передана подразделениям ВСУ, от которых уже поступили соответствующие запросы на фонд. Новые передвижные группы будут защищать город в целом,

– сообщают в фонде.

Сколько планируется закупить оборудование для передвижных групп противовоздушной обороны за эти средства, пока не сообщается по соображениям безопасности.

"ТИС-Зерно" – украинский морской терминал по перевалке зерновых грузов. Основан ООО "ТИС-Зерно" в 1999 году. Владелец 100 процентов акций терминала – венгерский бизнесмен Алексей Федоричев.

Терминал расположен в акватории порта "Южный", северо-восточнее Одессы. Занимает земельный участок площадью 14 гектаров. Перевалка грузов осуществляется через модернизированный причал №16 (длина – 279 метров, глубина у границы – 14 метров). Мощность перевалки грузов – 7 миллионов тонн в год. Мощность одновременного хранения складов – 460 тысяч тонн. Мощность напольного состава зерна – 120 тысяч тонн (крупнейший в Европе).