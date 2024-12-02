В результате атаки "Шахеда" погиб один человек. Последствия удара по Терноополю показали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, информирует 24 Канал.
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Повреждена многоэтажка
Спасатели отметили, что "Шахед" повредил многоквартирный дом. Возник масштабный пожар.
Последствия атаки "Шахеда" в Тернополе / Фото ГСЧС
Спасатели ликвидируют последствия атаки врага / Фото ГСЧС
100 человек эвакуировали
"Погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто", – отмечают в ГСЧС.
Повреждена многоэтажка / Фото ГСЧС
На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших.
Последствия атаки в Тернополе: видео
Ранее городской голова Сергей Надал сообщал, что в Тернополе после попадания российского БПЛА в многоквартирный дом возник пожар, есть погибшие и тяжелораненые. Тернопольская областная военная администрация информировала об одном погибшем.