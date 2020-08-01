Тернополь попал в красную зону карантина после разделения Украины. Несмотря на это, местная власть не будет усиливать карантинные ограничения, все заведения будут работать без изменений.

В пресс-службе Тернопольского горсовета сообщили, что власти города не видят причин для усиления карантина.

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Почему в Тернополе не усилят карантин

В Тернопольском горсовете отметили, что показатели заболеваемости COVID-19 в их регионе снижаются. Такую тенденцию они зафиксировали буквально в последние дни. Показатели держатся на низком уровне.

Власть города заверила, что в Тернополе показатели COVID-19 в норме:

среднее количество ПЦР-тестирований составляет 78,1, реальный показатель должен быть не менее 24;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1, а нормальный показатель – 11;

показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5, допустимый показатель – 10.

Красная зона устанавливается, если загруженность больниц в регионе – свыше 75%. Однако, как подтвердили в пресс-службе Тернопольского горсовета, в городе этот показатель составляет 46,89%.

Там отметили, что с 3 августа, то есть уже со следующей недели, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.

Критерии, по которым регионы распределяют на зоны:

загруженность коек – не выше, чем 50%;

среднее количество тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%;

показатель динамики инфицирования.

Что означают карантинные зоны / Инфографика 24 канала