Тернопіль потрапив у червону зону карантину після поділу України. Попри це, місцева влада не посилюватиме карантинні обмеження, усі заклади працюватимуть без змін.

У пресслужбі Тернопільської міськради повідомили, що влада міста не бачить причин для посилення карантину.

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Чому у Тернополі не посилять карантин

У Тернопільській міськраді зазначили, що показники захворюваності на COVID-19 у їхньому регіоні знижуються. Таку тенденцію вони зафіксували буквально останніми днями. Показники тримаються на низькому рівні.

Влада міста запевнила, що у Тернополі показники COVID-19 у нормі:

середня кількість ПЛР-тестувань становить 78,1, реальний показник має бути не менше 24;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1, а нормальний показник – 11;

показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5, допустимий показник – 10.

Червона зона встановлюється, якщо завантаженості лікарень у регіоні – понад 75%. Однак, як ствердили у пресслужбі Тернопільської міськради, у місті цей показник становить 46,89%.

Там зауважили, що з 3 серпня, тобто вже з наступного тижня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі.

Критерії, за якими регіони розподіляють на зони:

завантаженість ліжок – не вище, ніж 50%;

середня кількість тестувань – щонайменше 24 на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування – не більше, ніж 11%;

показник динаміки інфікування.



Що означають карантинні зони / Інфографіка 24 каналу