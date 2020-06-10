Специалисты рекомендуют усилить карантин в Тернополе, Тернопольском и Збаражском районах. Жесткие ограничения в дальнейшем продлили еще в Кременецком районе области.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Карантин усиливают для того, чтобы не допустить второй волны заболеваемости.

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Что советует комиссия

На этих территориях рекомендуют рассмотреть вопрос приостановления введения адаптивного карантина. Дело в том, что показатель инцидентности в указанных регионах превышает допустимую норму.

В Украине сейчас действует адаптивный карантин, одним из признаков которого является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения не должен превышать цифру 12.

Зато в Шумском районе, где в течение недели нет новых заболеваний COVID-19, произойдет ослабление карантина.

Заметим, что по состоянию на 10 июня на Тернопольщине зафиксировано 1 313 случаев COVID-19, из них 26 – летальных, а 987 человек выздоровели.

В целом в Украине очередной этап смягчения карантина начался 10 июня. Открываются культурные заведения, можно проводить концерты и отдыхать в санаториях. Однако не во всех областях смогут применить эти послабления.

Какие области Украины не готовы ослабить карантин – список по ссылке.



Ослабление карантина в Украине с 10 июня / Инфографика 24 канала