Фахівці рекомендують посилити карантин у Тернополі, Тернопільському й Збаразькому районах. Жорсткіші обмеження надалі продовжили ще у Кременецькому районі області.

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба облдержадміністрації. Карантин посилюють для того, аби не допустити другої хвилі захворюваності.

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Що рекомендує комісія

На цих територіях рекомендують розглянути питання призупинення введення адаптивного карантину. Справа у тому, що показник інцидентності у зазначених регіонах перевищує допустиму норму.

В Україні наразі діє адаптивний карантин, однією з ознак якого є інцидентність. Тобто кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення не повинен перевищувати цифру 12.

Натомість у Шумському районі, де впродовж тижня немає нових захворювань на COVID-19, відбудеться послаблення карантинних обмежень.

Зауважимо, що станом на 10 червня на Тернопільщині зафіксовано 1 313 випадків COVID-19, з них 26 – летальних, а 987 людей одужали.

Загалом в Україні черговий етап пом'якшення карантину в Україні почався 10 червня. Відкриваються культурні заклади, можна проводити концерти і відпочивати у санаторіях. Однак не в усіх областях зможуть застосувати ці послаблення.

Які області України не готові послабити карантин – список за посиланням.



Послабення карантину в Україні з 10 червня / Інфографіка 24 каналу