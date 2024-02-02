Об этом рассказала одна из студенток высшего учебного заведения – Юлия. По словам девушки, преподаватель также говорил, что женская логика "непредсказуема" и основана на намеках.
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Студентка Юлия опубликовала в социальных сетях фото презентации преподавателя с пары по дисциплине "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни".
В своей презентации Кравец утверждал, что мужская логика "основывается на фактах и поэтому считается правильной", тогда как женская логика "остается неисследованной сферой", характеризующейся "непредсказуемостью, незавершенностью фраз и приписыванием внешних причин".
В материалах преподавателя также высказывается предположение, что "понимание согласия на секс" может отличаться между полами из-за отличных психологических характеристик. В этих материалах утверждается, что мужчины склонны проявлять элементы агрессивности в своей сексуальности, а также утверждается, что девушки "часто сами подстрекают к изнасилованию".
Преподаватель в университете вел лекцию с сексистскими высказываниями / Скриншот Wonderzine
Я учусь на дизайнера на платной основе, а мне вместо полезных профильных предметов предлагают слушать лекции сексиста, который обвиняет женщин в том, что они женщины,
- подчеркнула Юлия.
В то же время, по словам студентки, против преподавателя не было официально подано ни одной жалобы, поскольку студенты, как сообщается, мало верили в эффективность таких действий. Со всем тем, стоит отметить, что на следующий день после лекции одна студентка выразила свое беспокойство относительно Кравца в университетском публичном чате.
Преподаватель прокомментировал инцидент относительно лекций
В комментарии журналистам "Общественного" Владимир Кравец заявил, что "никогда не оскорблял женщин", а, мол, отрывки из его лекции, которые вызвали возмущение у студентов, "были вырваны из контекста".
Также преподаватель сказал, что может извиниться у студентов, однако "пока не знает, за что".
Я вам специально направил прочитанные лекции. И где же там сексизм?
– заявил Кравец.
В своем недавнем заявлении он также признал, что знает об имеющихся претензиях к нему, поскольку обсуждал этот вопрос со студентами. При всем том, он уверенно утверждает, что после всего лишь двух занятий студенты "наградили его громкими овациями стоя".