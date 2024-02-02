Об этом рассказала одна из студенток высшего учебного заведения – Юлия. По словам девушки, преподаватель также говорил, что женская логика "непредсказуема" и основана на намеках.

Интересно В Тернополе студенты отказались от выпускного ради дрона для ВСУ

В Тернопольском вузе произошел сексистский скандал

Студентка Юлия опубликовала в социальных сетях фото презентации преподавателя с пары по дисциплине "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни".

В своей презентации Кравец утверждал, что мужская логика "основывается на фактах и поэтому считается правильной", тогда как женская логика "остается неисследованной сферой", характеризующейся "непредсказуемостью, незавершенностью фраз и приписыванием внешних причин".

В материалах преподавателя также высказывается предположение, что "понимание согласия на секс" может отличаться между полами из-за отличных психологических характеристик. В этих материалах утверждается, что мужчины склонны проявлять элементы агрессивности в своей сексуальности, а также утверждается, что девушки "часто сами подстрекают к изнасилованию".

Преподаватель в университете вел лекцию с сексистскими высказываниями / Скриншот Wonderzine

Я учусь на дизайнера на платной основе, а мне вместо полезных профильных предметов предлагают слушать лекции сексиста, который обвиняет женщин в том, что они женщины,

- подчеркнула Юлия.

В то же время, по словам студентки, против преподавателя не было официально подано ни одной жалобы, поскольку студенты, как сообщается, мало верили в эффективность таких действий. Со всем тем, стоит отметить, что на следующий день после лекции одна студентка выразила свое беспокойство относительно Кравца в университетском публичном чате.

Преподаватель прокомментировал инцидент относительно лекций

В комментарии журналистам "Общественного" Владимир Кравец заявил, что "никогда не оскорблял женщин", а, мол, отрывки из его лекции, которые вызвали возмущение у студентов, "были вырваны из контекста".