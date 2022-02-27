Всем местным жителям следует немедленно спрятаться! Сохраняйте спокойствие и быстро двигайтесь в ближайшее укрытие.

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Напомним, что находиться в укрытии нужно, пока не услышите соответствующий сигнал или уведомление об отбое воздушной тревоги.

Тернополь готовит места для размещения людей из областей, где продолжаются боевые действия. Местных жителей призвали принимать беженцы на дому.

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