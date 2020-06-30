В Тернополе усилили карантин: что теперь нельзя делать
С 30 июня в Тернополе ограничили время работы заведений общественного питания и развлекательной сферы. Им позволяют работать только до 22 часов вечера.
Решение ограничить работу некоторых заведений до 22:00 приняли на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом. Соответствующее сообщение штаб опубликовал в фейсбуке.
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Новые ограничения в Тернополе: что известно
- До 22:00 ограничена работа общепита и учреждений развлекательной сферы.
Говорится, в частности, о:
- кафе,
- гостиницах,
- барах,
- клубах,
- пабах,
- дискотеках.
- Запретили после 22:00 работу всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и магазинов.
- На заседании штаба также решили усилить работу служб, контролирующих соблюдение санитарных норм.
Заметим, что по состоянию на 30 июня Тернопольская область не входит в число тех, где запрещено ослаблять карантин.
Что этому предшествовало
Это уже не первый раз, когда усиливают карантин в Тернополе. В частности. 17 июня в городе запретили все массовые мероприятия и празднования в общественных местах.
Кроме того, Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом объявил определенные требования относительно работы некоторых заведений:
- в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мер;
- руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей, проводить обязательный температурный скрининг, возобновить дистанционную разметку для посетителей.
- деятельность учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований, запретят.
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Кроме того, в Тернополе во время перевозки в транспорте пассажиры и водитель должны быть в масках. А зайти внутрь может людей не больше, чем есть мест для сидения.
С 18 июня в городе ежедневно проверяют общественный транспорт, рынки, ТРЦ города на соблюдение карантина.