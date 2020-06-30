С 30 июня в Тернополе ограничили время работы заведений общественного питания и развлекательной сферы. Им позволяют работать только до 22 часов вечера.

Решение ограничить работу некоторых заведений до 22:00 приняли на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом. Соответствующее сообщение штаб опубликовал в фейсбуке.

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До 22:00 ограничена работа общепита и учреждений развлекательной сферы.

Говорится, в частности, о:

кафе,

гостиницах,

барах,

клубах,

пабах,

дискотеках.

Запретили после 22:00 работу всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и магазинов.

На заседании штаба также решили усилить работу служб, контролирующих соблюдение санитарных норм.

Заметим, что по состоянию на 30 июня Тернопольская область не входит в число тех, где запрещено ослаблять карантин.

Важно! По состоянию на утро 30 июня на Тернопольщине обнаружено 1 919 случаев COVID-19, из которых 28 – летальных. 1 141 человек выздоровел. За последние сутки в области заболели коронавирусом 6 человек.

Что этому предшествовало

Это уже не первый раз, когда усиливают карантин в Тернополе. В частности. 17 июня в городе запретили все массовые мероприятия и празднования в общественных местах.

Кроме того, Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом объявил определенные требования относительно работы некоторых заведений:

в заведениях общественного питания клиентам можно находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемических мер;



руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей, проводить обязательный температурный скрининг, возобновить дистанционную разметку для посетителей.



деятельность учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований, запретят.

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Кроме того, в Тернополе во время перевозки в транспорте пассажиры и водитель должны быть в масках. А зайти внутрь может людей не больше, чем есть мест для сидения.

С 18 июня в городе ежедневно проверяют общественный транспорт, рынки, ТРЦ города на соблюдение карантина.