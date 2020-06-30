З 30 червня в Тернополі обмежили час роботи закладів громадського харчування та розважальної сфери. Їм дозволяють працювати лише до 22 години вечора.

Рішення обмежити роботу деяких закладів до 22:00 ухвалили на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом. Відповідне повідомлення штаб опублікував у фейсбуці.

Актуально Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Нові обмеження в Тернополі: що відомо

До 22:00 обмежено роботу закладів громадського харчування і закладів розважальної сфери.

Мовиться, зокрема, про:

кафе,

готелі,

бари,

клуби,

паби,

дискотеки.

Заборонили після 22:00 роботу усіх підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, крім аптек, АЗС і продуктових магазинів.

На засіданні штабу також вирішили посилити роботу служб, які контролюють дотримання протиепідемічних норм.

Зауважимо, що станом на 30 червня Тернопільська область не входить до числа тих, де заборонено послаблювати карантин.

Важливо! Станом на ранок 30 червня на Тернопільщині виявлено 1 919 випадків COVID-19, з яких 28 – летальних. 1 141 людина одужала. За останню добу в області захворіли на коронавірус 6 людей.

Що цьому передувало

Це вже не вперше, коли посилюють карантин у Тернополі. Зокрема. 17 червня в місті заборонили усі масові заходи та святкування у громадських місцях.

Крім того, Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом оголосив певні вимоги щодо роботи деяких закладів:

у закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів;

керівники торгово-розважальних центрів і ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів, проводити обов’язковий температурний скринінг, поновити дистанційну розмітку для відвідувачів.

діяльність закладів, що не можуть забезпечити виконання вище вказаних вимог, заборонять.

До теми На Тернопільщині 28 людей заразилися COVID-19 після святкування дня народження

Крім того, у Тернополі під час перевезення в транспорті пасажири та водій мають бути у масках. А зайти всередину може людей не більше, ніж є місць для сидіння.

З 18 червня в місті щодня перевіряють громадський транспорт, ринки, ТРЦ міста на дотримання карантину.