Демонтаж аварийного памятника производился ночью. Сам монумент стоял при входе в парк Национального возрождения на проспекте Степана Бандеры.

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Памятник вызвал ряд дискуссий

Заметим, что сам монумент советским летчикам последние несколько лет вызвал жаркие дискуссии среди жителей города. Одни хотели, чтобы его немедленно демонтировали, другие потребовали оставить памятник.

Памятник самолету демонтировали ночью / Фото из соцсетей

Была даже идея убрать самолет, чтобы на его места появился монумент "Борцам за свободу Украины". Но эскизы тоже не очень поразили горожан. Размышляли над тем, чтобы просто убрать самолет, а вместо него обустроить смотровую площадку. Теперь мэр города Сергей Надал рассказал, что будет вместо самолета.

В Тернополе демонтирован аварийный самолет на массиве "Восточный". На этом месте будет памятник Героям Украины,

– подчеркнул он.

Так раньше выглядел аварийный памятник самолета в Тернополе / Фото vilne.org.ua

Отметим, что несколько дней назад ночью демонтировали также памятник Александру Пушкину. Как отметил во время телемарафона Сергей Надал, это был только первый шаг к избавлению от всех российских памятников в городе.

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