Демонтаж аварійного пам'ятника відбувався вночі. Сам монумент стояв при вході у парк Національного відродження, що на проспекті Степана Бандери.

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Пам'ятник викликав низку дискусій

Зауважимо, що сам монумент радянським льотчикам останні кілька років викликав палкі дискусії серед мешканців міста. Одні хотіли, щоб його негайно демонтували, інші вимагали залишити пам'ятник.



Пам'ятник літаку демонтували вночі / Фото з соцмереж

Була навіть ідея прибрати літак, щоб на його місця з'явився монумент "Борцям за волю України". Але ескізи тоді теж не надто вразили містян. Міркували над тим, щоби просто прибрати літак, а замість нього облаштувати оглядовий майданчик. Тепер же мер міста Сергій Надал розповів, що буде замість літака.

У Тернополі демонтовано аварійний літак на масиві "Східний". На цьому місці буде пам'ятник Героям України,

– наголосив він.



Так раніше виглядав аварійний пам'ятник літаку у Тернополі / Фото vilne.org.ua

Зазначимо, що кілька днів тому посеред ночі демонтували також пам'ятник Олександру Пушкіну. Як зазначив під час телемарафону Сергій Надал, це був лише перший крок до позбавлення від усіх російських пам'ятників у місті.

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