В Тернополе разоблачили полицейских, которые требовали 20 тысяч гривен взятки у одного из местных водителей. Их задержали после передачи денег.

Мужчина, у которого требовали взятку, пожаловался в Нацполицию на противоправные действия сотрудников полиции. Они угрожали ему привлечением к админответственности.

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Подробности о нарушении

Заявитель ехал в собственном авто, когда его остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Тернополя.

У него изъяли водительское удостоверение. При этом, правоохранители не оформили соответствующих документов.

Полицейские пригрозили водителю составлением административного постановления за якобы вождение в состоянии опьянения.

В то же время они предложили ему "урегулировать ситуацию". За эту "услугу" они требовали 20 тысяч гривен.

Справка. Полицейских задержали сразу после получения неправомерной выгоды. В их автомобиле провели обыск.

Одному из фигурантов вручили подозрение

Следователи ГБР уже вручили подозрение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом одному из фигурантов. Его задержали.



Полицейские требовали взятку в Тернополе / Фото Нацполиции



Правоохранителей поймали с поличным / Фото Нацполиции

Сейчас решается вопрос об окончательной правовой квалификации действий других сотрудников. Разоблаченных на взятке правоохранителей уволят из полиции.

Обратите внимание! Ранее ГБР задержало на взятке полицейского из Львова. Он требовал у обвиняемого 3 тысячи долларов за изменение его статьи на "более легкую".