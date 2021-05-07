Тернопольские полицейские требовали взятку у водителя: их поймали с поличным – фото
В Тернополе разоблачили полицейских, которые требовали 20 тысяч гривен взятки у одного из местных водителей. Их задержали после передачи денег.
Источник:МВД
Мужчина, у которого требовали взятку, пожаловался в Нацполицию на противоправные действия сотрудников полиции. Они угрожали ему привлечением к админответственности.
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Подробности о нарушении
- Заявитель ехал в собственном авто, когда его остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Тернополя.
- У него изъяли водительское удостоверение. При этом, правоохранители не оформили соответствующих документов.
- Полицейские пригрозили водителю составлением административного постановления за якобы вождение в состоянии опьянения.
- В то же время они предложили ему "урегулировать ситуацию". За эту "услугу" они требовали 20 тысяч гривен.
Одному из фигурантов вручили подозрение
Следователи ГБР уже вручили подозрение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом одному из фигурантов. Его задержали.
Полицейские требовали взятку в Тернополе / Фото Нацполиции
Правоохранителей поймали с поличным / Фото Нацполиции
Сейчас решается вопрос об окончательной правовой квалификации действий других сотрудников. Разоблаченных на взятке правоохранителей уволят из полиции.
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