У Тернополі викрили поліцейських, які вимагали 20 тисяч гривень хабаря у одного з місцевих водіїв. Їх затримали після передачі грошей.

Чоловік, у якого вимагали хабар, поскаржився у Нацполіцію на протиправні дії співробітників поліції. Вони погрожували йому притягненням до адмінвідповідальності.

Читайте також На Київщині затримали за хабар "слугу народу": в СБУ факт підтвердили

Подробиці про порушення

Заявник їхав у власному авто, коли його зупинили співробітники сектору реагування патрульної поліції Тернополя.

У нього вилучили водійське посвідчення. При цьому, правоохоронці не оформили відповідних документів.

Поліцейські пригрозили водію складанням адміністративної постанови за начебто водіння у стані сп'яніння.

Водночас вони запропонували йому "врегулювати ситуацію". За цю "послугу" вони вимагали 20 тисяч гривень.

Довідка. Поліцейських затримали одразу після одержання неправомірної вигоди. У їхньому автомобілі провели обшук.

Одному з фігурантів вручили підозру

Слідчі ДБР вже вручили підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою одному з фігурантів. Його затримали.



Поліцейські вимагали хабар у Тернополі / Фото Нацполіції



Правоохоронців спіймали на гарячому / Фото Нацполіції

Наразі вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації дій інших співробітників. Викритих на хабарі правоохоронців звільнять з поліції.

Зверніть увагу! Раніше ДБР затримало на хабарі поліцейського зі Львова. Він вимагав в обвинуваченого 3 тисячі доларів за зміну його статті на "легшу".