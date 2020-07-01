В Тернополе женщина пыталась украсть ребенка, но мать вовремя среагировала: видео инцидента
В центре Тернополя неизвестная женщина пыталась украсть ребенка. Произошло это 1 июля средь бела дня на людной улице Шептицткого.
Инцидент, зафиксированый камеры видеонаблюдения, обнародовали в сети, сообщает 24 канал.
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На видео видно, как женщина в медицинской маске, теплых сапогах и куртке стояла возле скамейки. Тем временем мать с ребенком медленно гуляли по улице. Девочка шла немного впереди, когда женщина в куртке напала на нее и пыталась схватить.
К счастью, мать малыша успела вовремя среагировать, и подхватила ребенка на руки.
Может просто неадекват. А может на спецзадании: маску, косынку, куртку и юбку сбросила и не узнаешь,
– написали пользователи в сети.
Интересно, что после неудачной попытки похищения женщина в теплой одежде не пыталась убежать, а спокойно пошла прочь.
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