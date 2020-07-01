У Тернополі жінка намагалася вкрасти дитину, але мати вчасно зреагувала: відео інциденту
У центрі Тернополя невідома жінка намагалася вкрасти дитину. Сталося це 1 липня посеред білого дня на людній вулиці Шептицткого.
Інцидент зафіксували камери відеоспостереження оприлюднили у мережі, повідомляє 24 канал.
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На відео видно, як жінка у медичній масці, теплих чоботях та куртці стояла біля лавки. Тим часом мати з дитиною повільно гуляли вулицею. Дівчинка йшла трохи попереду, коли жінка у куртці напала на неї та намагалася схопити.
На щастя, мати малечі встигла вчасно зреагувати, та підхопила дитину на руки.
Може просто неадекват. А може на спецзавданні: маску, косинку, куртку і спідницю скинула і не впізнаєш,
– написали користувачі у мережі.
Цікаво, що після невдалої спроби викрадення, жінка у теплому одязі не намагалася втекти, а спокійно пішла геть.
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