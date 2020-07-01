У центрі Тернополя невідома жінка намагалася вкрасти дитину. Сталося це 1 липня посеред білого дня на людній вулиці Шептицткого.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження оприлюднили у мережі, повідомляє 24 канал.

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На відео видно, як жінка у медичній масці, теплих чоботях та куртці стояла біля лавки. Тим часом мати з дитиною повільно гуляли вулицею. Дівчинка йшла трохи попереду, коли жінка у куртці напала на неї та намагалася схопити.

На щастя, мати малечі встигла вчасно зреагувати, та підхопила дитину на руки.

Може просто неадекват. А може на спецзавданні: маску, косинку, куртку і спідницю скинула і не впізнаєш,

– написали користувачі у мережі.

Цікаво, що після невдалої спроби викрадення, жінка у теплому одязі не намагалася втекти, а спокійно пішла геть.

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