Военный погиб 1 марта. Проститься с ним пришли около 1 000 человек.

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Тернопольщина попрощалась с Героем

Церемония прощания прошла в Ворвулинцах Толстенской общины. Чествовать воина пришли родственники, односельчане и побратимы. Он самый молодой погибший военный из Тернопольской области с 24 февраля, когда Россия напала на Украину. Василий Конет служил в Нацгвардии и был достойным защитником своей Родины. Юноша не дожил две недели до своего 20-летия.

Мой племянник был очень хорошим человеком. Был примером для целой деревни. Он был хорошим воином,

– сказала тетя защитника Мария Конет.

Парня любили и уважали. "Он всех поддерживал, никому ни в чем не отказывал", – добавляют односельчане.

Община попрощалась с бойцом Василием Конетом / Фото Суспільне

Вскоре на фасаде школы, где учился Василий, планируют установить мемориальную доску. Сегодня в общине объявлен день траура по погибшему воину.

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