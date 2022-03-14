Об этом сообщает издание со ссылкой на Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там отметили, что майор Лысенко Евгений Вадимович, 1994 года рождения – родом из села Ротмистровка Черкасского района (Смелянщина).

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Был летчиком-инструктором, командиром авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Покрышкина,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Евгений Лысенко управлял истребителем МиГ-29 и в противостоянии с двумя российскими самолетами успел сбить один из них, но погиб от вражеских систем противовоздушной обороны.

Летчика похоронили 12 марта в родном селе Ротмистровка.