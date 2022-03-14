Про це повідомляє видання з посиланням на Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там зазначили, що майор Лисенко Євген Вадимович, 1994 року народження – родом із села Ротмістрівка Черкаського району (Смілянщина).

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Був льотчиком-інструктором, командиром авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що Євген Лисенко керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками встиг збити один із них, але загинув від ворожих систем протиповітряної оборони.

Льотчика поховали 12 березня у рідному селі Ротмістрівка.