11:46
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
  • вторник
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, 17 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, 17 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Тернопольщина страдает от нашествия волков: хищники жестоко атакуют деревни

118 Читати новину українською

Три села в Тернопольской области страдают от нашествия волков. Уже зафиксировано несколько случаев, когда хищники серьезно навредили крестьянам. У одного хозяина разорвали пятеро овец, у другого – жеребенка.

Местные напуганы и боятся выходить из дома, ведь время от времени даже слышат вой хищников.

Читайте также: От крови убитых дельфинов на Фарерах покраснело море: фото 18+

Жеребенок Виталия Клака волк разодрал прямо на пастбище. А через несколько дней в соседнем селе хищники загрызли телицу. А потом хищники в третьем селе напали на стадо овец. И снова ночью. Теперь крестьяне напуганы и боятся выходить из дома.

И опасаются. Я и сама, верите, скот вигоняю так дальше – в поля, и иду часом позже, и страх такой есть... Все же поле, там кукуруза со всех сторон,
– прокомментировала местная жительница Любовь.

Охотники говорят, чтобы выследить волка, нужно организовать отряд из минимум сотни человек. До того, чтобы охотиться на волка, необходимо получить специальное разрешение.

Сейчас его нереально взять, потому что кукуруза, подсолнечник... Ну и не возьмешь ты волка. Сплошной лес – не возьмешь. Разве можно взять на приваду. Но этим надо заниматься. А кто будет заниматься?
– пояснил охотник Александр Мацюк.

Людей, которые готовы взяться за эту работу, теперь ищет местная власть.

Теги: Новости Украины Тернополь мир животных
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: невероятные места Винницкой области, от которых перехватывает дыхание
сегодня, 10:02 Путешествия по Украине: невероятные места Винницкой области, от которых перехватывает дыхание
Ірина Вихрущ
Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
сегодня, 08:38 Смотреть было невозможно: как в "ЛНР" устроили "суд" над украинской властью
Ольга Черненко
Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
17 августа, 22:00 Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
Блог Соцмережі
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
17 августа, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
17 августа, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Киеве "Волга" влетела в толпу людей, есть пострадавшие: фото и видео
 13 августа , 15:26
Власенко: Тимошенко определится, ехать ли в суд 11 февраля
 9 февраля 2013 , 11:49 10
Экс-голкипер "Динамо" восстановился от травмы в Турции
 18 февраля 2017 , 12:56
Ювентус второй раз победил Монако и вышел в финал Лиги чемпионов
 9 мая 2017 , 23:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук