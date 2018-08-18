Тернопольщина страдает от нашествия волков: хищники жестоко атакуют деревни

Три села в Тернопольской области страдают от нашествия волков. Уже зафиксировано несколько случаев, когда хищники серьезно навредили крестьянам. У одного хозяина разорвали пятеро овец, у другого – жеребенка.

Местные напуганы и боятся выходить из дома, ведь время от времени даже слышат вой хищников.

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Жеребенок Виталия Клака волк разодрал прямо на пастбище. А через несколько дней в соседнем селе хищники загрызли телицу. А потом хищники в третьем селе напали на стадо овец. И снова ночью. Теперь крестьяне напуганы и боятся выходить из дома.

И опасаются. Я и сама, верите, скот вигоняю так дальше – в поля, и иду часом позже, и страх такой есть... Все же поле, там кукуруза со всех сторон,

– прокомментировала местная жительница Любовь.

Охотники говорят, чтобы выследить волка, нужно организовать отряд из минимум сотни человек. До того, чтобы охотиться на волка, необходимо получить специальное разрешение.

Сейчас его нереально взять, потому что кукуруза, подсолнечник... Ну и не возьмешь ты волка. Сплошной лес – не возьмешь. Разве можно взять на приваду. Но этим надо заниматься. А кто будет заниматься?

– пояснил охотник Александр Мацюк.

Людей, которые готовы взяться за эту работу, теперь ищет местная власть.