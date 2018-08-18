Тернопільщина потерпає від нашестя вовків: хижаки жорстоко атакують села

Три села на Тернопільщині потерпають від нашестя вовків. Вже зафіксовано кілька випадків, коли хижаки серйозно нашкодили селянам. В одного господаря розірвали п'ятеро овець, в іншого – лоша.

Місцеві налякані і бояться виходити з дому, адже час відчасу навіть чують завивання хижаків.

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Лоша Віталія Клака вовк роздер просто на пасовищі. А через декілька днів у сусідньому селі хижаки загризли телицю. А потім хижаки у третьому селі напали на кошару овець. І знову вночі. Тепер селяни налякані і бояться виходити з дому.

Та побоюються. Я й сама, вірите, худобу вигонюю так далі – в поля, і йду часом пізніше, і страх такий є… Все ж таки поле, там кукурудза зі всіх сторін,

– прокоментувала місцева жителька Любов.

Мисливці кажуть, аби вислідити вовка, потрібно організувати загін із щонайменше сотні осіб. До того, щоб полювати на вовка, необхідно отримати й спеціальний дозвіл.

Зараз його нереально взяти, бо кукурудза, соняшник... Ну й не візьмеш ти вовка. Суцільний ліс – не візьмеш. Хіба взяти можна на приваду. Але це треба займатися. А хто буде займатися?

– пояснив мисливець Олександр Мацюк.

Людей, які готові взятися за цю роботу, тепер шукає місцева влада.