На Тернопольщине хотят запретить игорный бизнес: подробности
Тернопольский областной совет хочет запретить игорный бизнес в регионе. Этот вопрос депутаты внесли в повестку дня своего следующего заседания.
О таком решении написал на своей странице в фейсбук глава партийной организации "Батькивщина", первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный.
До этого Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает закон
11 августа состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня внести вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области,
– говорится в его сообщении.
За это проголосовали 34 депутата.
В проекте решения, который опубликовал Деревляный, указано, что депутаты планируют:
- Запретить создание и функционирование игорных заведений: казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведений.
- Рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области рассмотреть и поддержать решение облсовета.
- Рекомендовать президенту, Раде и Кабмину запретить игорный бизнес на территории Украины.
Что этому предшествовало:
- 4 июля Верховная Рада приняла законопроект "О государственном регулировании игорного бизнеса" Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него входят азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.
- Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.
- Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.