Тернопольский областной совет хочет запретить игорный бизнес в регионе. Этот вопрос депутаты внесли в повестку дня своего следующего заседания.

О таком решении написал на своей странице в фейсбук глава партийной организации "Батькивщина", первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный.

До этого Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает закон

11 августа состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. Фракция "Батькивщина" предложила в повестку дня внести вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области,

– говорится в его сообщении.

За это проголосовали 34 депутата.

В проекте решения, который опубликовал Деревляный, указано, что депутаты планируют:

Запретить создание и функционирование игорных заведений: казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведений.

Рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области рассмотреть и поддержать решение облсовета.

Рекомендовать президенту, Раде и Кабмину запретить игорный бизнес на территории Украины.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две соперничающие друг с другом нормы об определении органа-регулятора рынка.

Что этому предшествовало: