На Тернопільщині хочуть заборонити гральний бізнес: подробиці
Тернопільська обласна рада хоче заборонити гральний бізнес у регіоні. Це питання депутати внесли до порядку денного свого наступного засідання.
Про таке рішення написав на своїй фейсбук-сторінці написав глава партійної організації "Батьківщина", перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний.
До цього Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що передбачає закон
11 серпня відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. Фракція "Батьківщина" запропонувала до порядку денного внести питання заборони грального бізнесу на теренах Тернопільської області,
– мовиться у його повідомленні.
За це проголосували 34 депутати.
У проєкті рішення, який опублікував Деревляний, вказано, що депутати планують:
- Заборонити створення та функціонування гральних закладів: казино, залів гральних автоматів, букмекерських пунктів та інших закладів.
- Рекомендувати облрадам України та органам місцевого самоврядування Тернопільської області розглянути та підтримати рішення облради.
- Рекомендувати президенту, Раді та Кабміну заборонити гральний бізнес на території України.
Що цьому передувало:
- 4 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу. Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.
- Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.
- У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.