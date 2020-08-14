Тернопільська обласна рада хоче заборонити гральний бізнес у регіоні. Це питання депутати внесли до порядку денного свого наступного засідання.

Про таке рішення написав на своїй фейсбук-сторінці написав глава партійної організації "Батьківщина", перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний.

До цього Зеленський остаточно легалізував гральний бізнес: що передбачає закон

11 серпня відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. Фракція "Батьківщина" запропонувала до порядку денного внести питання заборони грального бізнесу на теренах Тернопільської області,

– мовиться у його повідомленні.

За це проголосували 34 депутати.

У проєкті рішення, який опублікував Деревляний, вказано, що депутати планують:

Заборонити створення та функціонування гральних закладів: казино, залів гральних автоматів, букмекерських пунктів та інших закладів.

Рекомендувати облрадам України та органам місцевого самоврядування Тернопільської області розглянути та підтримати рішення облради.

Рекомендувати президенту, Раді та Кабміну заборонити гральний бізнес на території України.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський підписав закон про державне регулювання грального бізнесу, не зважаючи на дві взаємосуперечні норми про визначення органа-регулятора ринку.

Що цьому передувало: