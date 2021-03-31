Житель села Горынка 30-летний Сергей Штогун исчез еще 24 марта. Мужчину могли побить и похитить кредиторы, которым он якобы задолжал деньги.

Что известно об исчезновении Штогуна

Жена Сергея Илона последний раз видела мужчину утром 24 марта. Тогда они вместе вышли из дома на работу, однако вечером Сергей не вернулся. Родные подозревают, что с ним могла произойти беда.

Читайте также Во Львове задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок

Все было нормально, никаких скандалов или недоразумений перед тем не было. Сергей работает торговым представителем в фирме "Илла" и в тот день по работе должен был быть в Почаеве. Но его видели в 9 часов утра в Кременце на улице Дубенской,

– рассказала женщина.

Сергей сказал знакомому, что идет по делам. По словам женщины, там у него не могло быть никаких дел. Ведь в этом направлении расположены только жилые дома.

Кстати, утром Сергей сказал Илоне, что может задержаться вечером на работе.

После 9 часов утра телефон Штогуна был выключен. Родственники больше не могли с ним связаться. Через несколько дней правоохранители объявили Сергея в розыск.

Мужчина увлекался интернет-играми

Когда родные начали искать мужчину, то выяснили, что он увлекался интернет-играми. Илона предполагает, что тот мог набрать кредитов.

К теме В Тернополе мужчина устроил стрельбу на детской площадке

По словам женщины, ей рассказали, что Сергей встречался с кредиторами, которые требовали вернуть задолженное. Однако мужчина сказал, что таких денег у него нет. Тогда его якобы сильно избили и вывезли за пределы Кременца.

Женщина говорит, что хотела рассказать обо всем следователю, однако тот якобы не отвечал на звонки, а потом вообще выключил телефон.

Добавим, у Илоны и Сергея есть двое маленьких детей.

Обратите внимание! В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черную шапку и утепленные черные штаны. Если вам что-либо известно о местонахождении Штогуна, звоните в полицию, или жене Илоне: 097 213 47 52.