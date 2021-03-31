Мешканець села Горинка 30-річний Сергій Штогун зник ще 24 березня. Чоловіка могли побити та викрасти кредитори, яким він нібито заборгував гроші.

Що відомо про зникнення Штогуна

Дружина Сергія Ілона востаннє бачила чоловіка зранку 24 березня. Тоді вони разом вийшли з дому на роботу, однак ввечері Сергій не повернувся. Рідні підозрюють, що з ним могла статися біда.

Читайте також У Львові затримали підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дар'ї Косенок

Все було нормально, жодних скандалів чи непорозумінь перед тим не було. Сергій працює торговим представником у фірмі "Ілла" і того дня по роботі мав бути в Почаєві. Але його бачили о 9 годині ранку в Кременці на вулиці Дубенській,

– розповіла жінка.

Сергій сказав знайомому, що йде у справах. За словами жінки, там у нього не могло бути ніяких справ. Адже за цим напрямком розташовані лише житлові будинки.

До речі, зранку Сергій сказав Ілоні, що може затриматися ввечері на роботі.

Після 9 години ранку телефон Штогуна був вимкнений. Родичі більше не могли з ним зв'язатися. Через кілька днів правоохоронці оголосили Сергія в розшук.

Чоловік захоплювався інтернет-іграми

Коли рідні почали шукати чоловіка, то з'ясували, що він захоплювався інтернет-іграми. Ілона припускає, що той міг набрати кредитів.

До теми У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на дитячому майданчику

За словами жінки, їй розповіли, що Сергій зустрічався з кредиторами, які вимагали повернути заборговане. Однак чоловік сказав, що таких грошей у нього немає. Тоді його нібито сильно побили і вивезли за межі Кременця.

Жінка каже, що хотіла розповісти про все слідчому, однак той нібито не відповідав на дзвінки, а згодом взагалі вимкнув телефон.

Додамо, в Ілони та Сергія є двоє малих дітей.

Зверніть увагу! У день зникнення чоловік був одягнений у чорну куртку, чорну шапку та утеплені чорні штани. Якщо вам будь-що відомо про місце перебування Штогуна, телефонуйте у поліцію, або дружині Ілоні: 097 213 47-52.