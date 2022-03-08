Только на Тернопольщине изъяли уже 11 автомобилей. Их передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.

К теме Упростили порядок пересечения границы для водителей грузовиков и поездов

Военные администрации в разных областях Украины решили конфисковывать транспорт у пьяных водителей. Все потому, что нашим военным и терробороне не хватает автомобилей.

Заметим, что 1 марта 2022 года в Украине запретили продажу алкоголя.

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