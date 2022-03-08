Так, лише на Тернопільщині вилучили вже 11 автомобілів. Їх передадуть на потреби Збройних сил України.

До теми Спростили порядок перетину кордону для водіїв вантажівок і потягів

Військові адміністрації у різних областях України вирішили конфісковувати транспорт у п'яних водіїв. Все тому, що нашим військовим та теробороні бракує автомобілів.

Зауважимо, що 1 березня 2022 року в Україні заборонили продаж алкоголю.

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