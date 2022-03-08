Рішення стосується водіїв віком від 18 до 60 років. Мовиться про бронювання кермувальників, які здійснюють певні перевезення.

До теми Вантажі гуманітарної допомоги: прикордонники допомагають щосили

Спростять перетин кордону у таких випадках:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення для потреб Збройних сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Як отримати документи

Щоб отримати такий дозвіл на перетин кордону, перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури України або до обласних військових адміністрацій. Автоперевізники, що мають ліцензію на міжнародні вантажні автомобільні перевезення можуть звернутись як письмово, так і в електронному вигляді.

Міністерство інфраструктури обіцяє оформляти всі необхідні документи впродовж двох годин з моменту звернення перевізника. Наголосили, що відповідальність за повернення водія на територію України після перевезення лежить на перевізнику.

З усіх питань щодо організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися на багатоканальну телефонну лінію + 38 (044) 334 43 04 щодня з 8:00 до 17:00,

– написали у міністерстві.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!