Рішення стосується водіїв віком від 18 до 60 років. Мовиться про бронювання кермувальників, які здійснюють певні перевезення.
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Спростять перетин кордону у таких випадках:
- міжнародні вантажні перевезення;
- перевезення для потреб Збройних сил України;
- перевезення медичних вантажів;
- вантажів гуманітарної допомоги.
Як отримати документи
Щоб отримати такий дозвіл на перетин кордону, перевізник має звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури України або до обласних військових адміністрацій. Автоперевізники, що мають ліцензію на міжнародні вантажні автомобільні перевезення можуть звернутись як письмово, так і в електронному вигляді.
Міністерство інфраструктури обіцяє оформляти всі необхідні документи впродовж двох годин з моменту звернення перевізника. Наголосили, що відповідальність за повернення водія на територію України після перевезення лежить на перевізнику.
З усіх питань щодо організації перевезень гуманітарних вантажів через державний кордон та всередині країни можна звертатися на багатоканальну телефонну лінію + 38 (044) 334 43 04 щодня з 8:00 до 17:00,
– написали у міністерстві.
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