Памятник герою российско-украинской войны, сотруднику Главного управления разведки Минобороны, торжественно открыли в селе Увисла Чертковского района. Офицер погиб в 2019 году.

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"Офицер погиб при выполнении боевого задания в ночь с 13 на 14 сентября 2019 года вблизи населенного пункта Павлополь в Донецкой области от пули вражеского снайпера", – говорится в сообщении пресс-службы ГУР.

В мероприятии по открытию памятника приняли участие родные и боевые побратимы Михаила Цимбалистого. Также присутствовали представители Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, местных властей и общественности.



Офицер погиб при выполнении боевого задания / Фото из фейсбука Европейской Солидарности – Гусятинщины

Что известно о Михаиле Цимбалистом