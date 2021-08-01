Пам'ятник герою російсько-української війни, співробітнику Головного управління розвідки Міноборони, урочисто відкрили в селі Увисла Чортківського району. Офіцер загинув у 2019 році.

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"Офіцер загинув під час виконання бойового завдання у ніч з 13 на 14 вересня 2019 року поблизу населеного пункту Павлопіль на Донеччині від кулі ворожого снайпера", – мовиться у повідомленні пресслужби ГУР.

У заході щодо відкриття пам'ятника взяли участь рідні та бойові побратими Михайла Цимбалістого. Також присутніми були представники Міністерства оборони та Збройних сил України, місцевої влади та громадськості.



Офіцер загинув під час виконання бойового завдання / Фото з фейсбуку Європейської Солідарності – Гусятинщини

Що відомо про Михайла Цимбалістого