Инцидент произошел в 20:22 на автодороге М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече", а именно – в селе Нагорянка.

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Почему цистерна перевернулась

Выяснили, что произошла разгерметизация цистерны. Поэтому топливо вылилось на обочину дороги.

Чтобы не возник пожар, создали пенную подушку и сделали обваловку из песка. Таким образом топливо не могло растекаться дальше.

Местных эвакуировали

Для безопасности из восьми близлежащих домов эвакуировали местных жителей – около 10 человек. Также отключили электроснабжение прилегающих улиц.

Спасатели перекачали горючее в резервную цистерну. Всего на месте работали 20 спасателей и 4 единицы специальной техники.

Текст публикации ГСЧС:

Тернопольская область: спасатели устраняют последствия опрокидывания автоцистерны с последующим вытеканием топлива

5 января в 20 часов 22 минут до ГСЧС поступило сообщение о том, что на автодороге М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече", в селе Нагорянка перевернулась автоцистерна с бензином. На месте выяснилось, что произошла разгерметизация цистерны с последующим разливом горючего на обочину автодороги.

С целью предотвращения возникновения пожара и взрыва создана пенная подушка и выполнена обваловка из песка для ограничения растекания топлива. Местной администрацией с восьми близлежащих домов проведена эвакуация жителей (около 10 человек), работниками РЭС отключено электроснабжение прилегающих улиц. Спасательным отделением проведена перекачка горючего в резервную автоцистерну.

Всего на месте происшествия работали 20 спасателей и 4 единицы специальной техники службы спасения. Организовано дежурство спасателей на месте происшествия до полной ее ликвидации.