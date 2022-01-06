Інцидент стався о 20:22 на автодорозі М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече", а саме – в селі Нагірянка.

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Чому цистерна перекинулась

З'ясували, що відбулася розгерметизація цистерни. Тому пальне вилилось на узбіччя дороги.

Аби не виникнула пожежа, створили пінну подушку та зробили обвалування з піску. Таким чином паливо не могло розтікатись далі.

Місцевих евакуювали

Задля безпеки з восьми прилеглих будинків евакуювали місцевих жителів – близько 10 осіб. Також відключили електропостачання прилеглих вулиць.

Рятувальники перекачали пальне у резервну цистерну. Загалом на місці працювали 20 надзвичайників та 4 одиниці спеціальної техніки.

Текст публікації ДСНС:

Тернопільська область: рятувальники усувають наслідки перекидання автоцистерни з послідуючим витіканням пального

5 січня о 20 годин 22 хвилин до ДСНС надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 "Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече", в селі Нагірянка перекинулась автоцистерна з бензином. На місці з'ясувалося, що відбулася розгерметизація цистерни з подальшим виливом пального на узбіччя автодороги.

З метою запобігання виникнення пожежі та вибуху створено пінну подушку та виконано обвалування з піску для обмеження розтікання пального. Місцевою адміністрацією з восьми прилеглих будинків проведено евакуацію мешканців (орієнтовно 10 осіб), працівниками РЕМ відключено електропостачання прилеглих вулиць. Рятувальним відділенням проведено перекачування пального в резервну автоцистерну.

Всього на місці події працювали 20 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки служби порятунку. Організовано чергування рятувальників на місці події до повної її ліквідації.