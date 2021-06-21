В Будановской больнице работают почти 150 человек. А пациентов, которые постоянно проживают и лечатся, примерно 100. Все – с тяжелыми психологическими отклонениями.

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Есть и такие люди, которым принудительно назначают лечение. В заведении есть и специальные камеры для заключенных-пожизненников, осужденных за тяжелые убийства.

Главный бухгалтер заведения Оксана Драбик объяснила, что денег от Национальной службы здоровья Украины едва хватает на питание для пациентов.

Мы получили миллион 243 тысячи, всего-навсего. Нам фактически этих денег хватает на питание элементарное и на медикаменты,

– поделилась бухгалтер.

В больнице рассказали, что такая ситуация продолжается уже не первый год. В 2020 году тоже были задержки из-за несвоевременно поданных документов в НСЗУ.

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Но в 2020 году областной совет нашел в бюджете 12 миллионов гривен на зарплату. В 2021 году – денег нет. "Сейчас медицинские учреждения по схеме, что деньги "ходят" за пациентом, финансируют из Киева.

Киев решает насколько ценна их услуга. НСЗУ оценил их медицинские услуги в миллион 600 гривен в год – при необходимости в их наличии там примерно более 10 миллионов должно было бы быть", – пояснил пресс-секретарь Тернопольского областного совета Владимир Бобко.

Что предлагают сделать чиновники

Областные чиновники предлагают больницу реорганизовать и сделать из нее учреждение интернатного типа. Тогда деньги в медучреждение будут поступать еще и из Министерства социальной политики.

"Сейчас мы пытаемся подвести их под Министерство социальной политики, чтобы они могли еще оказывать социальные услуги и еще имели бы определенные деньги", – отметил Бобко.

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Работники больницы категорически против такого решения – опасаются, что заведение хотят просто закрыть. Чтобы получить заработанное, готовы выходить на протест, перекрывать дороги и даже начать голодовку.