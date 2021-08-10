Инцидент произошел утром 10 августа на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская. Инспекторы остановились, чтобы пообщаться с ребенком.

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Что рассказал маленький велосипедист

9-летний мальчик объяснил, что едет в больницу, где лежит его бабушка. Мол, хочет помочь ей и поддержать. Родители о намерениях ребенка ничего не знали. Заботливый внук просто взял велосипед и отправился в путь.

Полицейские расспросили у мальчика, как связаться с его родителями, и сразу позвонили им. Те уже заметили, что сына нет дома и начали его поиски. Отец, приехавший забрать ребенка, даже представить не мог, что тот осмелится поехать так далеко.

Справка. Патрульные пообщались с мальчиком о личной безопасности и правилах дорожного движения. Также они провели профилактическую беседу с его родителями.

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