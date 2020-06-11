На Тернопольщине и Ровненщине выпал град размером с куриное яйцо – впечатляющие фото и видео
Непогода накрыла Украину. Накануне в двух областях – Тернопольской и Ровненской – выпал огромный град. Очевидцы сравнивают его с куриным яйцом.
Град на Тернопольщине
На Тернопольщине дождь выпал вблизи Збаража. Как пишет издание "Медиатор", в селе Большие Загайцы непогода сорвала крышу на одном из зданий. А также уничтожила урожай на полях. Такое же произошло и в соседнем селе Малые Загайцы.
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Смотрите видео града в Збараже
Град на Ровненщине
Неподалеку от Ровно выпал град, который біл размером с куриное яйцо. Фото такого града выложили жители села Могиляны.
И вблизи Острога.
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