Непогода накрыла Украину. Накануне в двух областях – Тернопольской и Ровненской – выпал огромный град. Очевидцы сравнивают его с куриным яйцом.

Град на Тернопольщине

На Тернопольщине дождь выпал вблизи Збаража. Как пишет издание "Медиатор", в селе Большие Загайцы непогода сорвала крышу на одном из зданий. А также уничтожила урожай на полях. Такое же произошло и в соседнем селе Малые Загайцы.

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Смотрите видео града в Збараже

Град на Ровненщине

Неподалеку от Ровно выпал град, который біл размером с куриное яйцо. Фото такого града выложили жители села Могиляны.

И вблизи Острога.

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