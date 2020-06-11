На Тернопільщині та Рівненщині випав град розміром з куряче яйце – вражаючі фото та відео
Негода накрила Україну. Напередодні у двох областях – Тернопільській та Рівненській – випав величезний град. Очевидці порівнюють його з курячим яйцем.
Град на Тернопільщині
На Тернопільщині дощ випав поблизу Збаража. Як пише видання "Медіатор", у селі Великі Загайці негода зірвала дах на одній з будівель. А також понищила врожай на полях. Таке ж сталося і в сусідньому селі Малі Загайці.
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Дивіться відео граду в Збаражі
Град на Рівненщині
Неподалік Рівного ж випав град, який за розміром схожий на куряче яйце. Фото такого граду виклали зі селища Могиляни.
Та поблизу Острога.
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