В селе Прошова, на Тернопольщине, 8 июля пьяный водитель мчался на бешеной скорости и сбил 8-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Очевидцы хотели совершить самосуд над виновником ДТП, однако его спас приезд полиции.

Пьяный мужчина сбил мальчика

ДТП произошло примерно в 19:00 8 июля в селе Прошова Тернопольского района, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Мальчик находился на обочине с велосипедом, когда его сбил водитель автомобиля Volkswagen,

– говорится в сообщении.

Возле него была его старшая сестра. Девушка успела отскочить, поэтому избежала удара.

Травмированного ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Врачи констатировали у мальчика перелом ноги, закрытую травму живота, ушибы грудной клетки и другие телесные повреждения.

По информации полиции, на момент ДТП водитель из села Смолянка Тернопольского района находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер показал 2,26 промилле алкоголя.



На Тернопольщине пьяный водитель сбил 8-летнего мальчика / Фото Нацполиции

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Очевидцы хотели совершить самосуд

Виновник аварии пытался сбежать и даже проехал 300 метров с места инцидента. Однако слетел в кювет. Очевидцы не позволили ему покинуть место ДТП. По их словам, машина неслась очень быстро. После удара велосипед отлетел на 15 метров после того, как у него оторвало колесо.

На момент ДТП в салоне автомобиля находился знакомый водителя. По данным полиции, он был очень пьян – в течение двух часов не мог ни говорить, ни выйти из машины.

Люди хотели совершить самосуд над водителем. Однако его спас приезд правоохранителей. Виновника ДТП задержали.



Ребенка госпитализировали в реанимацию / Фото Нацполиции