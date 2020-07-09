У селі Прошова, що на Тернопільщині, 8 липня п’яний водій мчав на шаленій швидкості та збив 8-річного хлопчика. Дитину госпіталізували у реанімаційне відділення. Очевидці хотіли вчинити самосуд над винуватцем ДТП, однак його врятував приїзд поліції.

П’яний чоловік збив хлопчика

ДТП трапилася приблизно о 19:00 8 липня у селі Прошова Тернопільського району, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Хлопчик перебував на узбіччі з велосипедом, коли його збив водій автомобіля Volkswagen,

– йдеться у повідомленні.

Біля нього була його старша сестра. Дівчина встигла відскочити, тому уникла удару.

Травмовану дитину у важкому стані госпіталізували в реанімацію. Лікарі констатували в хлопчика перелом ноги, закриту травму живота, забої грудної клітки та інші тілесні ушкодження.

За інформацією поліції, на момент ДТП водій з села Смолянка Тернопільського району перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 2,26 проміле алкоголю.



На Тернопільщині п’яний водій збив 8-річного хлопчика / Фото Нацполіції

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Очевидці хотіли вчинити самосуд

Винуватець аварії намагався втекти та навіть проїхав 300 метрів з місця інциденту. Однак злетів в кювет. Очевидці не дозволили йому покинути місце ДТП. За їхнім словами, машина мчала дуже швидко. Після удару велосипед відлетів на 15 метрів після того, як у нього відірвало колесо.

На момент ДТП в салоні автівки перебував знайомий водія. За даними поліції, він був дуже п’яний – впродовж двох годин не міг ні говорити, ні вийти з машини.

Люди хотіли вчинити самосуд над водієм. Однак врятував його приїзд правоохоронців. Винуватця ДТП затримали.



Дитину госпіталізували в реанімацію / Фото Нацполіції