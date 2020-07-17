В поселке Коропец Тернопольской области все медики одной больницы уволились из-за того, что с апреля не получают зарплату. Больница теперь существует только "на бумаге". Глава медучреждения собирает деньги через соцсети на зарплату работникам.

В больнице теперь нет ни медиков, ни пациентов. Уволились примерно 30 медицинских работников, сообщает 24 канал.

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Медики отметили, что во время пандемии работы стало значительно больше, между тем они не получали денег вообще. За апрель и май работникам не выплатили ничего, в июне они заявили, что увольняются.

"Больница вроде есть, но больницы нет. Люди ходили 2 месяца на работу, зарплаты не платили. Национальная служба здоровья Украины нам дала такое финансирование – ужас", – рассказала бывшая лаборантка Леся Куликовская.

Главный врач отметил, что больница от НСЗУ в месяц получает всего 3,5 тысячи гривен.

Заключен договор с НСЗУ, но только на амбулаторный прием. Я посылал запрос в НСЗУ, они дали ответ, что оплачивают 100 пролеченных случаев,

– объяснил и. о. директора Коропецкой районной больницы Степан Дворский.

Как реагируют на ситуацию местные жители

Жители Коропца уверены, что медучреждение нужно, так как в населенном пункте живут более 3 тысяч человек. В ближайшую больницу нужно ехать почти час по бездорожью.

Люди готовы даже помогать материально, чтобы больница работала. "Конечно, нужна больница. У нас есть много стариков, которые пользовались этой больницей", – заверила местная жительница Татьяна Кожен.

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Однако для существования больницы деньги нужны все время. В бюджете местной общины, к сожалению, таких средств нет. Из-за борьбы с COVID-19 в столице пересмотрели финансирование общин. "Больница очень нужна. Есть тут такие населенные пункты, до Коропца 6 километров, а до района – 35 километров", – подчеркнул глава Коропецкого поселкового совета ОТО Владимир Мельник.

Врачи и местные жители выразили надежду, что центральная власть все же обеспечит финансирование местного медучреждения. Если средства поступят, то медики готовы вернуться на работу. Однако сейчас они готовятся ехать на заработки.

Справка. В Тернополе по состоянию на 17 июля 2020 года зафиксировали 2 358 больных COVID-19. Стоит отметить, что выздоровели уже 1 504 лица.