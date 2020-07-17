У селищі Коропець, що на Тернопільщині, усі медики однієї лікарні звільнилися через те, що з квітня не отримують зарплати. Лікарня тепер існує лише "на папері". Очільник медзакладу збирає гроші через соцмережі на зарплату працівникам.

У лікарні тепер немає ні медиків, ні пацієнтів. Звільнилось приблизно 30 медичних працівників, повідомляє 24 канал.

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Медики наголосили, що у час пандемії роботи стало значно більше, а натомість не отримували вони грошей взагалі. За квітень та травень працівникам не виплатили нічого, у червні вони заявили, що звільняються.

"Лікарня ніби є, але лікарні немає. Люди ходили 2 місяці на роботу, зарплати не платили. Національна служба здоров'я України нам дала таке фінансування – жах", – розповіла колишня лаборантка Леся Куликовська.

Головний лікар зазначив, що лікарня від НСЗУ у місяць отримує лише 3,5 тисячі гривень.

Укладено договір з НСЗУ, але тільки на амбулаторний прийом. Я посилав запит в НСЗУ, вони дали відповідь, що оплачують 100 пролікованих випадків,

– пояснив в.о. директора Коропецької районної лікарні Степан Дворський.

Як реагують на ситуацію місцеві жителі

Мешканці Коропця впевнені, що медзаклад потрібен, адже в населеному пункті живе понад 3 тисячі людей. До найближчої лікарні треба їхати майже годину бездоріжжям.

Люди готові навіть допомагати матеріально, аби лікарня працювала. "Звичайно, що потрібна лікарня. У нас є багато стареньких, які користувалися цією лікарнею", – запевнила місцева жителька Тетяна Кожен.

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Однак для існування лікарні гроші потрібні весь час. У бюджеті місцевої громади, на жаль, таких коштів немає. Через боротьбу з COVID-19 в столиці переглянули фінансування громад. "Лікарня дуже потрібна. Є тут такі населені пункти, що до Коропця 6 кілометрів, а до району – 35 кілометрів", – наголосив голова Коропецької селищної ради ОТГ Володимир Мельник.

Лікарі та місцеві жителі висловили сподівання, що центральна влада таки забезпечить фінансування місцевому медзакладу. Якщо кошти надійдуть, то медики готові повернутись на роботу. Однак наразі вони готуються їхати на заробітки.