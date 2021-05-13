Согласно данным следствия

Чиновник в течение марта – мая требовал у гражданина 100 тысяч гривен за содействие в победе на земельном аукционе.

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За эти средства он также обещал беспрепятственно подписать договор аренды земельного участка площадью 0,20 гектара коммерческого назначения сроком на 49 лет.

Во время получения взятки его задержали правоохранители. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрания меры пресечения,

– добавили в Офисе генпрокурора.



На Тернопольщине задержали чиновника на взятке / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Справка. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Чертковского отдела полиции при оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований.