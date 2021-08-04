Спасли жизнь пожилой женщине веревки, натянутые на уровне 4 этажа. О том, что с балкона свисает человек, спасателям сообщили прохожие.

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Пенсионерку страховал от падения спасатель

Работники ГСЧС прибыли на место опасного происшествия. Они установили выдвижную лестницу. Все это время пенсионерку поддерживал спасатель, и не позволял ей упасть. Он стоял на балконе третьего этажа.

Обессиленную бабушку удалось затянуть внутрь здания. Ее уже ждали работники скорой помощи.

Смотрите видео спасения:

В Черкасской области пожилая женщина едва не погибла во время купания

Отметим, что в Смеле Черкасской области едва не произошла трагедия с еще одной пожилой женщиной. В 73-летней отдыхающей во время купания случился инсульт. Пострадавшую вытянула на берег сотрудница ГСЧС. Женщине удалось сохранить жизнь благодаря умелым действиям спасателей.