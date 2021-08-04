Врятували життя літній жінці мотузки, натягнуті на рівні 4 поверху. Про те, що з балкона звисає людина, рятувальникам повідомили перехожі.

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Пенсіонерку страхував від падіння рятувальник

Працівники ДСНС прибули на місце небезпечної пригоди. Вони встановили висувну драбину. Увесь цей час пенсіонерку підтримував рятувальник, який і не дозволяв їй упасти. Він стояв на балконі третього поверху.

Знесилену бабусю вдалось затягнути всередину будівлі. На неї вже чекали працівники швидкої допомоги.

Дивіться відео порятунку:

На Черкащині літня жінка ледь не загинула під час купання

Зазначимо, що у Смілі на Черкащині ледь не сталась трагедія ще з однією літньою жінкою. У 73-річної відпочивальниці під час купання стався інсульт. Постраждалу витягнула на берег співробітниця ДСНС. Жінці вдалось зберегти життя завдяки умілим діям рятувальників.