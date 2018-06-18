Тернопольский ливень затопил несколько улиц: видео
Из-за сильного ливня в городе затопило три улицы в центре. Непогода бушевала всего 15 минут. Впрочем, успела залить дороги. А все из-за водосливной системы.
Видео, как из канализации течет вода, опубликовали в Facebook. На нем видно, что вода льется большим потоком. Горожане жалуются, что такая ситуация на улицах образуется каждый раз после ливня.
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"Вот, как водосливная система работает в Тернополе после 15-минутного ливня. Вместо того, чтобы втягивать, она назад возвращает", – отметил один из авторов видеозаписи.
Смотрите видео ливня в Тернополе:
Источник: 24 Канал
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