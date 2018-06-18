Тернопільська злива затопила декілька вулиць: відео

Через сильну зливу у місті затопило три вулиці в центрі. Негода вирувала лише 15 хвилин. Утім, встигла залити дороги. А все через водозливну систему.

Відео, як з каналізації тече вода, опублікували у Facebook. На ньому видно, що з вода ллється великим потоком. Містяни бідкаються, що така ситуація на вулицях утворюється щоразу після зливи.

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"Ось, як водозливна система працює у Тернополі після 15-хвилинної зливи. Замість того, щоб вбирати, воно назад вертає", – зазначив один з авторів відеозапису.

Дивіться відео зливи у Тернополі: