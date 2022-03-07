Глава общины Игорь Мерена рассказал, что Александр был лучшим летчиком ударной авиации по итогам 2021 года. Ему было всего 27 лет.

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Корпан отдал свою жизнь за Украину

Более 100 человек пришли попрощаться с военным на Майдане Незалежности в Подгайцах. В последний путь мужчину провели родные, собратья и жители города. Он был похоронен на кладбище в родном городе.



С военным простились в Подгайцах / Фото Ирины Калиняк



На похоронах были собратья Корпана / Фото Ирины Калиняк

Над гробом защитника развернули флаг Украины. Побратимы зачитали памятное письмо от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и передали его жене погибшего.

Отметим, что в связи с гибелью Александра Корпана президенту Зеленскому направили просьбу присвоить ему звание Герой Украины.